A31 Til-Châtel – Langres : Fermetures d’aires et de diffuseurs du 19 avril à fin mai

Pour votre confort et votre sécurité, APRR réalise une couche finale de chaussées sur l’autoroute A31 entre Til-Châtel (diffuseur n°5 et la bifurcation de Langres (échangeur A5-A31) du 18 avril à début juin 2011. Outre les restrictions de circulation en semaine, du lundi au jeudi, le chantier nécessite des fermetures d’accès et d’aires de services et de repos.

Description du chantier

Les diffuseurs de Til-Châtel (n°5) et Langres Sud (n°6) seront fermés 3 jours par sens.

Les aires de services de Langres-Noidant (sens Dijon - Langres) et de Langres-Perrogney (sens Langres - Dijon) seront également fermées 3 jours chacune.

Pour plus d'informations, téléchargez le guide des perturbations.





Les conseils APRR