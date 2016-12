A36 – Fermeture totale du diffuseur de Dole (n°2)

APRR va procéder à la rénovation complète des chaussées du diffuseur de Dole (n°2) sur l’A36, pour garantir à ses clients une amélioration constante du confort de voyage, des conditions de circulation et de sécurité.

Détail des fermetures

Ces travaux entraîneront la fermeture totale du diffuseur, du lundi 26 au jeudi 29 août 2013. APRR recommande à ses clients la plus grande prudence à proximité des chantiers pour leur sécurité et celle des équipes sur le terrain.





Information complémentaire

Le Conseil Général du Jura réalise des travaux d’aménagement du giratoire des Epenottes, situé à l’intersection des RD 673 et 475 sur la commune de Dole, du 10 juin au 31 octobre 2013. Durant cette période, la circulation des poids lourds en transit de plus de 19 tonnes sera interdite, par arrêté, sur la RD 673 entre Choisey et Baverans, et sur la RD 475 depuis l’entrée de Dole (n°2) de l’A36 jusqu’à l’intersection avec la RD 673.

Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.