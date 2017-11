A39/A391 - Fermetures d'accès (secteur Bersaillin/Lons-le-Saunier)

APRR réalisera des travaux de rénovation de la chaussée sur 24 kilomètres de l’A39, dans les deux sens de circulation, entre le diffuseur n° 7 « Bersaillin » et le diffuseur n° 8 « Beaurepaire », et sur 5 kilomètres de l’A391, entre le 9 octobre et le 17 novembre 2017. Ces travaux nécessiteront des fermetures d’accès.

Fermetures d'accès sur A39 et A391 (secteur Bersaillin/Lons-le-Saunier)





DÉTAILS ET CALENDRIER DES FERMETURES



Du mercredi 11 octobre à 12H00 au jeudi 12 octobre à 12H00 Fermeture totale du diffuseur n° 7.1 «Arlay» (entrée et sortie).

Accès fermé à l’aire du Jura dans le sens Dijon vers Lyon. L’accès dans le sens Lyon - Dijon reste ouvert. Du lundi 6 novembre à 8h00 au mardi 7 novembre à 8h00 Fermeture partielle du diffuseur n° 7 « Bersaillin ».

L’accès à l’A39 en direction de Lyon sera fermé. L’accès en direction de Dijon reste ouvert. Du mardi 7 novembre à 16H00 au mercredi 8 novembre à 16H00 En venant de l’A39, la sortie de l’A391 en direction de Sellières sera fermée. Du mardi 7 novembre à 8H00 au jeudi 9 novembre à 8H00 Fermeture de l’A391, sens Poligny vers A39, en venant de la N 83. L’accès à l’A39 sera possible depuis Sellières. Du jeudi 9 novembre à 8H00 au vendredi 10 novembre à 8H00 L’accès à l’A39 sera fermé en venant de Sellières. Du lundi 13 novembre à 12H00 au mardi 14 novembre à 12H00 Fermeture partielle du diffuseur n° 7.1 « Arlay » : l’accès à l’A39 sera fermé en direction de Dijon, ainsi que la sortie en venant de Lyon.

L’accès à l’aire du Jura sera fermé en direction de Dijon.

ITINÉRAIRES CONSEILLÉS



Lors de la fermeture du diffuseur n° 7.1, il est conseillé de sortir ou d’accéder aux diffuseurs n° 7 « Bersaillin » et n° 8 « Beaurepaire » .

. Lors des fermetures de l’A391 et des autres accès, la signalisation sera aménagée pour accompagner les clients dans leurs déplacements.

Retrouver la carte des itinéraires de déviation, ici

AMÉNAGEMENT DE LA CIRCULATION Afin de limiter la gêne occasionnée, APRR met en place des itinéraires conseillés sur toute la période du chantier.

Dans la zone des travaux, du 9 au 27 octobre et du 13 au 17 novembre, la circulation s’effectuera sur une voie par sens au lieu de 2 voies, par section de huit kilomètres environ. La vitesse sera limitée pour la sécurité des clients et des personnes travaillant sur le chantier.









Pendant cette travaux :