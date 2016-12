A40/A404 : Travaux de rénovation (entre septembre et octobre 2015)

Dans le cadre du programme d’entretien du réseau autoroutier, APRR intervient sur l’ensemble des chaussées de l’A404 et sur les ouvrages de l’A40.

Perturbations de circulation sur l’A404 et l’A40





Les travaux à effectuer sur A404

Du lundi 7 septembre au vendredi 16 octobre 2015

Pour la sécurité et le confort de ses clients, APRR renouvelle 19 km de chaussées sur l’A404, datant de son ouverture en 1997. Le chantier se déroulera du 7 septembre au 16 octobre, avec des fermetures temporaires d’entrées et de sorties et des aménagements de circulation sur l’autoroute A404 (circulation ponctuelle sur 1 voie dans chaque sens). Pendant toute la durée des travaux, la ville d’Oyonnax, le Centre Hospitalier du Haut-Bugey et le stade Charles-Mathon resteront accessibles, des déviations étant mises en place.

Aménagements de circulation sur A404

Afin de limiter les gênes occasionnées tout en garantissant les meilleures conditions de sécurité pour ses clients et ses collaborateurs sur le terrain, APRR est amenée à faire des fermetures successives de diffuseurs par sens.

Pour localiser ces travaux, cliquez ici.

Ci-dessous, le calendrier des travaux :





Les travaux à effectuer sur A40

Du 1er septembre au 23 octobre

Dans le cadre de son programme d’entretien, APRR intervient sur les ouvrages d’A40 entre Sylans (n°9) et Bellegarde (n°10).

Aménagements de circulation

La circulation se fera sur une voie dans chaque sens sur 10 km. Des fermetures nocturnes sont à prévoir entre les diffuseurs de Saint-Martin-du-Fresne (n°8) et Bellegarde (n°10) dans les 2 sens de circulation, du lundi au jeudi de 21h30 à 6h00, les semaines du 31 août au 4 septembre et du 19 au 23 octobre.

Transports de matières dangereuses

Du 1er septembre au 23 octobre, la section de l’A40 entre les diffuseurs de Sylans (n°9) et Bellegarde (n°10) sur A40 sera interdite dans les deux sens de circulation aux Transports de Matières Dangereuses.

Pour en savoir plus, téléchargez le dépliant en cliquant ici.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :