A40/A406 - Fermeture de la bretelle d'accès

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR intervient sur les talus du nœud A40/A406. Ces travaux vont nécessiter la fermeture de bretelle A40-Genève vers A406-Moulins, le mardi 6 décembre de 9h à 16h.

À vos agendas

Le mardi 6 décembre de 9 H à 16 H





Itinéraire conseillé





Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques





Les conseils APRR

en direction de Moulins en venant de Genève par l'A40., poursuivre sur A40 direction Paris et emprunter la sortie n°3 pour Pont-de-Veyle/Replonges et rejoindre l’A406 direction Lyon et Mâcon sud au diffuseur de Cottet (n°1 sur A406) via la RD 1179.

