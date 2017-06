A40 : Aménagements de circulation et fermetures

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR intervient sur les équipements et les ouvrages de l’A40 entre Saint-Martin-du-Fresne (n°8) et Bellegarde (n°10). Ces travaux d’entretien, qui concernent les 2 sens de circulation, vont nécessiter des aménagements et des fermetures nocturnes du 9 mai au 30 juin.

Aménagements de circulation et fermetures sur A40





Aménagements de circulation et fermetures entre Saint-Martin-du-Fresne (n°8) et Sylans (n°9)

Du 9 mai à 8h au 23 juin à 16h, dans les deux sens, la circulation sera aménagée et la vitesse limitée.





Lors des week-end à fort trafic, les conditions de circulation seront rendues à la normale.









Fermetures de l’A40 (sens Mâcon vers Genève) entre les diffuseurs n°8 et n°9 :





Du jeudi 11 mai à 21h30 au vendredi 12 mai à 6h00

Du vendredi 12 mai à 22h00 au samedi 13 mai à 7h00

Du lundi 22 mai à 21h30 au mardi 23 mai à 6h00

Fermetures de l’A40 (sens Genève vers Mâcon) entre les diffuseurs n°9 et n°8 :





Du lundi 15 mai à 21h30 au mardi 16 mai à 6h00

Du mardi 16 mai à 21h30 au mercredi 17 mai à 6h00

Du mercredi 17 mai à 21h30 au jeudi 18 mai à 6h00

Du jeudi 18 mai à 21h30 au vendredi 19 mai à 6h00

Itinéraires conseillés :





Dans le sens Genève vers Mâcon sur l’autoroute A40 :

Les automobilistes circulant en direction de Mâcon devront quitter l’autoroute A40 au niveau du diffuseur n° 9 de Sylans puis suivre l’itinéraire de substitution fléché « S5 » et reprendre l’A404 au diffuseur n° 9 de La Croix Chalon.





Dans le sens Mâcon vers Genève sur l'autoroute A40 : Les automobilistes circulant en direction de Genève devront quitter l'autoroute A40 au niveau du diffuseur n° 8 de Saint Martin-du-Fresne et suivre l'itinéraire de substitution fléché « S6 ».





Aménagements de circulation et fermetures entre Sylans (n°9) et Bellegarde (n°10)

Du 9 mai à 8h00 au 30 juin à 6h00, dans les deux sens, la circulation sera aménagée et la vitesse limitée.





Tunnel de Saint Germain : du 9 mai au 19 mai, la circulation du sens Genève vers Mâcon sera basculée sur la chaussée opposée.

du 9 mai au 19 mai, la circulation du sens Genève vers Mâcon sera basculée sur la chaussée opposée. Tunnel de Chatillon : du 19 juin au 30 juin, la circulation du sens Mâcon vers Genève sera basculée sur la chaussée opposée. Pendant ces deux périodes, le secteur sera interdit aux transporteurs de marchandises dangereuses.





Fermetures de l’A40 (dans les deux sens de circulation) entre les diffuseurs n°9 (Sylans) et n°10 (Bellegarde) :





Du jeudi 29 juin à 21h30 au vendredi 30 juin à 6h00

Itinéraires conseillés :





Dans le sens Genève – Mâcon : Suivre l’itinéraire de substitution fléché « S3 » et reprendre A40 au niveau du diffuseur n° 9 de Sylans.

Suivre l’itinéraire de substitution fléché « S3 » et reprendre A40 au niveau du diffuseur n° 9 de Sylans. Dans le sens Mâcon – Genève : Suivre l’itinéraire de substitution fléché « S4 » et reprendre A40 au niveau du diffuseur n°10 de Bellegarde.





Fermetures entre Saint-Martin-du-Fresne (n°8) et Bellegarde (n°10)

Dans le cadre de l’arrêté permanent, l’A40 sera fermée – dans les deux sens de circulation- entre les diffuseurs n°8 et n°10 :

Du lundi 19 juin à partir de 21h30 au mardi 20 juin avant 6h00

Du mardi 20 juin à partir de 21h30 au mercredi 21 juin avant 6h00

Du mercredi 21 juin à partir de 21h30 au jeudi 22 juin avant 6h00

Du jeudi 22 juin à partir de 21h30 au vendredi 23 juin avant 6h00





