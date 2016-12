A40 Bourg-en-Bresse : Fermeture d’accès et coupures nocturnes du 2 mai au 17 juin

Pour votre confort et votre sécurité, APRR entretient les chaussées de l’autoroute A40 entre les diffuseurs n°5 (Bourg-Nord) et n°7 (Bourg-Sud) en mai et juin 2011. Outre les restrictions de circulation, le chantier nécessite des coupures nocturnes de l’autoroute.

Vue d'un balisage sur autoroute





Description des perturbations

Dans le sens Mâcon > Genève du 2 au 13 mai

- du 2 au 6 mai de 20h à 7h, 4 nuits de fermeture de l’A40 entre les diffuseurs n°5 (Bourg-Nord) et n°6 (Viriat) : en venant de Mâcon sur l’A40, accès impossible à l’A39 vers Lons-le-Saunier / Strasbourg ;

- du 11 au 13 mai de 21h30 à 7h, 2 nuits de fermeture du diffuseur n°6 (Viriat).

Dans le sens Genève > Mâcon du 6 au 17 juin

- du 6 au 8 juin de 21h30 à 6h, 2 nuits de fermeture du diffuseur n°6 (Viriat) ;

- du 14 au 17 juin de 21h30 à 6h, 3 nuits de fermeture de l’A40 les diffuseurs n°6 (Viriat) et n°5 (Bourg-Nord) : en venant de Lons-le-Saunier sur l’A39, accès impossible à l’A40 vers Mâcon.

A noter : les travaux sont interrompus durant la semaine de l’Ascension du 30 mai au 3 juin 2011, période de forte circulation.