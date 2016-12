A40 Circulation basculée et déviations autour du tunnel de Chamoise - fin août à octobre 2012

Afin d'entretenir l'autoroute et d'améliorer la sécurité et le confort pour ses clients, APRR poursuit son programme de travaux sur l'A40. Une nouvelle phase de chantiers se déroule du 27 août au 5 octobre, sur une section de 9 km au niveau du tunnel de Chamoise, entre les sorties n°8 pour Saint-Martin-du-Fresne et n°9 pour Sylans.

Les travaux

Il s'agit de moderniser et de rénover les chaussées et équipements autoroutiers, avec notamment :

Le renforcement de la sécurité dans le tunnel de Chamoise avec le changement de l’éclairage dans le tube sud avec des luminaires à LED (fin du programme lancé en 2011);

la mise en place d’une signalisation avec système de régulation automatique de vitesse.

La réfection des chaussées amont, aval du tunnel.





Le programme des travaux

> Basculement de circulation du sens Mâcon-Genève sur la voie rapide du sens Genève-Mâcon :

du 28 août au 13 septembre : sur une portion de 9 km, nécessitant la fermeture temporaire de bretelles d’accès de l’échangeur A40/A404 et du diffuseur n°8 (Saint-Martin-du-Fresne).

: sur une portion de 9 km, nécessitant la fermeture temporaire de bretelles d’accès de l’échangeur A40/A404 et du diffuseur n°8 (Saint-Martin-du-Fresne). du 14 septembre au 5 octobre: sur une portion réduite à 6 km, permettant la réouverture de l’échangeur et du diffuseur.

> Fermetures nocturnes du tronçon dans les deux sens :

la nuit du lundi 27 au mardi 28 août, de 21h30 à 6h ;

plusieurs nuits entre le lundi 3 et le vendredi 7 septembre, de 21h30 à 6h , avec fermeture du diffuseur n°9 (Sylans);

, avec fermeture du diffuseur n°9 (Sylans); la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 octobre, de 21h à 6h ; Le trafic est dévié vers les itinéraires de substitution S7 et S22 au niveau des sorties n°8 pour Saint-Martin-du-Fresne et n°10 pour Bellegarde.

> A venir courant octobre :

Du lundi 8 au vendredi 26 octobre : nouvelle portion de l'A40 en travaux à l'ouest de l'échangeur A40/A404.

Pour plus d'informations, téléchargez le dépliant imprimable comportant le détail des fermetures.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :