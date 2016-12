A40 - Fermeture complète des diffuseurs de Feillens (n°2) et Replonges (n°3)

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR intervient sur les bretelles et les plateformes des diffuseurs de Feillens et Replonges. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de ces diffuseurs.

Fermeture complète des diffuseurs de Feillens (n°2) et Replonges (n°3)





À vos agendas !

Fermeture Feillens (N°2 sur A40) – Mardi 13 octobre de 9h à 16h

(N°2 sur A40) – Mardi 13 octobre de 9h à 16h Fermeture Replonges (N°3 sur A40) – Mercredi 14 octobre de 9h à 16h.

Lors de ces fermetures, il est conseillé d’emprunter les sorties situées en amont ou en aval.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :