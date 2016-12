A40 Mâcon <> Genève : fermetures de nuit

Afin d'entretenir l'autoroute et d'améliorer la sécurité et le confort pour ses clients, APRR poursuit son programme de rénovation sur l'A40 et réalise une nouvelle phase de chantiers.

Détails des fermetures

Afin de limiter la gêne occasionnée tout en garantissant les meilleures conditions de sécurité, APRR réalise ces travaux de nuit, ce qui nécessite des fermetures de section durant 8 nuits du mois d'octobre.

Les sections en travaux nocturnes sont, selon les dates :

soit entre la sortie n°8 de Saint-Martin-du-Fresne et l'échangeur A40/A42

soit entre la sortie n°8 de Saint-Martin-du-Fresnes et la sortie n°9 de Sylans

soit entre la sortie n°8 de Saint-Martin-d-Fresnes et la sortie n°10 de Bellegarde.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux.

Une question ? Contactez le





Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.