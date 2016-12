A40 Mâcon-Genève : fermetures et basculements de circulation

Des travaux auront lieu sur l’A40, du 31 août au 28 octobre, dans le sens Mâcon-Genève, afin d’améliorer votre confort et votre sécurité : rénovation de chaussées, entretien de viaducs, amélioration des protections au feu dans le tunnel de Chamoise... Ces travaux occasionneront des fermetures nocturnes et des basculements de circulation.

Vue d'un chantier sur l'autoroute





Fermetures nocturnes

Pour permettre la mise en place du balisage, l’A40 sera fermée 4 nuits entre 22h et 6h, entre les sorties n° 8 à Saint Martin-du-Fresne et n° 10 à Bellegarde. Les dates : 30 août, 20 septembre, 14 octobre et 28 octobre.





Itinéraires de substitution

Dans le sens Mâcon-Genève , suivre l’A404 jusqu’à la sortie n° 9 à la Croix-Chalon, puis l’itinéraire de substitution S22 (S6 entre la sortie n° 9 de l’A404 à la Croix-Chalon et la sortie n° 9 de l’A40 + S4 entre la sortie n° 9 de l’A40 et la sortie n° 10 à Bellegarde).

, suivre l’A404 jusqu’à la sortie n° 9 à la Croix-Chalon, puis l’itinéraire de substitution S22 (S6 entre la sortie n° 9 de l’A404 à la Croix-Chalon et la sortie n° 9 de l’A40 + S4 entre la sortie n° 9 de l’A40 et la sortie n° 10 à Bellegarde). Dans le sens Genève-Mâcon, suivre l’itinéraire de substitution S7 (S3 entre la sortie n° 10 à Bellegarde et la sortie n° 9 de l’A40 + S5 entre la sortie n° 9 de l’A40 et la sortie n° 9 de l’A404 à Croix-Chalon).





Basculements de circulation : circulation à double sens sur une voie

Du 31 août au 21 septembre : sur 5,5 km entre le viaduc de Lalleyriat et la sortie n° 9.

sur 5,5 km entre le viaduc de Lalleyriat et la sortie n° 9. Du 6 au 10 septembre : sur 2 km entre la sortie du tunnel de Chamoise et la sortie n° 8 à Saint Martin-du-Fresne.

sur 2 km entre la sortie du tunnel de Chamoise et la sortie n° 8 à Saint Martin-du-Fresne. Du 21 septembre au 14 octobre : sur 12 km entre le viaduc de Lalleyriat et la sortie du tunnel de Chamoise.

sur 12 km entre le viaduc de Lalleyriat et la sortie du tunnel de Chamoise. Du 14 au 28 octobre : sur 7,5 km entre la sortie n° 9 et la sortie du tunnel de Chamoise. Lors de ces basculements, la vitesse est limitée à 70 km/h en amont du chantier (1 km) et dans la zone de travaux.