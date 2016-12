A40 - Perturbations : Mâcon - Genève :

Secteur de Nantua : circulation sur une voie par sens.

A40 perturbations - Mâcon <> Genève





Détails des fermetures

Dans le cadre du programme d’entretien de l’A40 et de ses ouvrages, la circulation s'effectuera sur une voie par sens sur une section de près de 6 km dans le secteur de Saint-Martin-du-Fresne.

Des perturbations et ralentissements de circulation peuvent se produire, notamment lors des départs et retours de week-ends pendant la période.



Fermetures ponctuelles de nuit.



Des travaux de nuit auront lieu en septembre et octobre entre les sorties n°8 (Saint-Martin-du-Fresne) et n°10 (Bellegarde) dans les deux sens de circulation, entrainant des fermetures ponctuelles de nuit.

Voir le détail des travaux en cliquant ici





Les conseils d'APRR

Pendant ces fermetures :