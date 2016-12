A40 Saint-Martin-du-Fresne – Bellegarde : fermeture d’accès de mai à juillet

Pour votre confort et votre sécurité, APRR entretient les viaducs et tunnels, et rénove les chaussées de l’autoroute A40 entre Saint-Martin-du-Fresne et le tunnel de Saint-Germain de mai à juillet 2012. Outre les restrictions de circulation, le chantier nécessite des coupures nocturnes de l’autoroute, ainsi que des fermetures partielles du diffuseur de Sylans (n°9).

Détails des fermetures

Du 22 mai au 9 juillet, la circulation sera basculée sur une seule chaussée, sur une portion de 14 kilomètres de l’autoroute A40, afin de permettre le déroulement des travaux.

Des fermetures et déviations sont programmées durant cette période :

fermeture nocturne dans les deux sens entre les sorties Saint-Martin-du-Fresne (n°8) et Bellegarde (n°10) les nuits des lundi 21 au mardi 22 mai, et lundi 9 au mardi 10 juillet de 21h30 à 7h30, ainsi que les trois nuits des lundi 18 au jeudi 24 juin, de 21h30 à 6h ;

fermeture nocturne dans le sens Genève  Mâcon entre les sorties Bellegarde (n°10) et Sylans (n°9) les nuits des lundi 23 au jeudi 26 juillet de 21h30 à 7h30 ;

fermeture continue du lundi 16 au jeudi 20 juillet de l’accès vers Genève et de la sorte depuis Mâcon sur le diffuseur de Sylans (n°9).





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de substitution (S) indiqués.

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse, - soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux





Aller plus loin

Téléchargez le dépliant imprimable comportant le détail des fermetures