A40 Saint-Martin-du-Fresne – Bellegarde : Fermeture d’accès et coupures nocturnes du 6 juin au 19 août

Pour votre confort et votre sécurité, APRR entretient les tunnels et rénove les chaussées de l’autoroute A40 entre Saint-Martin-du-Fresne et le tunnel de Saint-Germain en avril et mai 2011. Outre les restrictions de circulation, le chantier nécessite des coupures nocturnes de l’autoroute, engendrant des fermetures partielles des diffuseurs n°8 et n°9, ainsi que de l’accès à l’autoroute A404.

vue d'un chantier sur autoroute





Description du chantier

Cinq nuits de fermeture sont programmées en juin dans le sens Saint-Martin-du-Fresne (n°8) vers Bellegarde (n°10) et cinq nuits également en juillet dans l’autre sens.

En août, 7 nuis de fermetures impacteront les entrées ou sorties au diffuseur de Saint-Martin-du-Fresne (n°8), avec restrictions d’accès à l’autoroute A404 vers Oyonnax.





Les conseils APRR