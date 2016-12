A40 Saint-Martin-du-Fresne – Bellegarde : Fermetures d’accès et coupures nocturnes du 29 août au 28 octobre 2011

Pour votre confort et votre sécurité, APRR poursuit l’entretien des tunnels et la rénovation des chaussées de l’autoroute A40 entre Saint-Martin-du-Fresne et Sylans (diffuseur n°9).

Vue d'un balisage sur autoroute





Détail des perturbations

La circulation s’effectuera à double sens du 30 août au 22 septembre, puis du 4 au 27 octobre 2011.

Outre les restrictions de circulation, le chantier nécessite des coupures nocturnes de l’autoroute, engendrant des fermetures partielles des diffuseurs n°8, n°9 et n°10. Une nuit de fermeture est programmée fin août, cinq nuits en septembre et six nuits courant octobre. Le dépliant téléchargeable vous permet d’obtenir et de conserver le détail de la programmation de ces fermetures.

Pour plus d'informations, téléchargez le détail des fermetures et des itinéraires de substitution conseillés .





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :