A40 - Travaux sur le secteur de Bourg-en-Bresse

Pour apporter plus de sécurité et de confort à ses clients, APRR poursuit les travaux de rénovation sur l’autoroute A40. Il s’agit de rénover 16 km de chaussées du sens Genève vers Mâcon, entre le nœud autoroutier A40/A42 et l’aire de service de Bourg-Jasseron. Ces travaux, initiés au printemps dernier, vont nécessiter des aménagements de circulation entre Bourg Sud et Viriat et ce, jusqu’au 7 octobre prochain.

Aménagements de circulation sur le secteur de Bourg-en-Bresse





À vos agendas

Aménagements de circulation entre Bourg Sud et Viriat jusqu'au 7 octobre





Dans le sens Mâcon vers Genève, la circulation se fera sur deux voies.





Sur ce secteur, la vitesse sera limitée pour veiller à la sécurité des agents autoroutiers, des ouvriers du chantier et des automobilistes.





La zone de chantier n'excédera pas 6 km de longueur et les conditions de circulation seront rendues à la normale chaque week-end.

Ces aménagements pourront engendrer des perturbations, notamment lors des trajets domicile-travail.





Fermeture de l'aire de Bourg Jasseron du mercredi 5 octobre à 10h au vendredi 7 octobre à 10h. Ces travaux de rénovation de chaussées vont nécessiter la fermeture de l’aire de service de Bourg Jasseron





Les conseils APRR

La circulation du sens Genève vers Mâcon sera basculée sur la chaussée opposée, les automobilistes auront alors

Pendant ces fermetures: