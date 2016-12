A41 Chambéry – Aix-les-Bains : Fermeture d’accès et coupures nocturnes du 2 mai à fin juin

Pour votre confort et votre sécurité, AREA entretient les chaussées de l’autoroute A41 entre la bifurcation A43/A41 et le diffuseur n°14 (Aix-les-Bains-Nord) en mai et juin 2011. Outre les restrictions de circulation, le chantier nécessite des coupures nocturnes de l’autoroute.

Vue d'un balisage sur autoroute





Description des perturbations

Des basculements ou neutralisations de voies seront mis en place en journée ou de nuit, hors heures de pointe.

Dans l’échangeur A43/A41, la bretelle allant du péage de Chambéry vers Annecy sera fermée 6 nuits. Au diffuseur d’Aix-les-Bains Sud, les bretelles de sortie depuis Lyon / Chambéry et d’entrée vers Annecy seront fermées 3 nuits chacune.