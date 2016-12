A410 - Perturbations de circulation entre St Martin Bellevue et la bifurcation avec l’A40 (zone du col d’Evires)

A410 – Travaux de chaussée entre St Martin Bellevue et la bifurcation avec l’A40 (zone du col d’Evires)

À vos agendas

Du lundi 9 mai 2016 au vendredi 24 juin 2016

Restrictions de circulation :

- Basculement de chaussées

- Circulation sur une voie dans chaque sens

- Limitation de vitesse à 90km/h dans le basculement

- Risque de perturbations du trafic les matins entre 8h et 10h et les soirs entre 18h et 19h





Attention au décalage éventuel des dates de travaux : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques.





Les conseils APRR

Pendant cette période de travaux :