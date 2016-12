A42 - Fermetures nocturnes entre le nœud autoroutier A42/A46 et Saint-Maurice-de-Beynos

Pour apporter plus de sécurité et de confort à ses clients, APRR rénove 5 km de chaussées de l’autoroute A42 entre le nœud autoroutier A42/A46 et Saint-Maurice-de-Beynost. La première étape, qui consistait à rénover les chaussées du sens Genève vers Lyon, a été réalisée en juillet dernier.

A42 - Fermetures nocturnes





Localisation et fermetures nocturnes

Les travaux de rénovation de chaussées du sens Lyon vers Genève vont débuter le 22 août et vont nécessiter des fermetures nocturnes entre le nœud autoroutier A42/A46 et Saint-Maurice-de-Beynost.





Itinéraires conseillés

Fermeture de la bretelle A42-Lyon / A42-Genève au niveau du noeud A42/A46 :



Fermeture de la bretelle A46-Paris / A42-Genève-St Exupéry au niveau du noeud A46/A42 : En provenance des diffuseurs des Echets (n°3) et de Caluire-Rillieux (n°4) : prendre l'A46 direction Paris, faire demi-tour au niveau de la sortie n° 2.1 (Mionnay) et rejoindre la direction Genève-St Exupéry par l'A432.

Fermeture de l’accès à l’autoroute A42 en direction de Genève/Bourg depuis le diffuseur n° 4 (Miribel) : Prendre l'autoroute A42 direction Lyon, poursuivre sur A46 direction Paris, faire demi-tour au niveau de la sortie n° 2.1 (Mionnay) et rejoindre la direction Genève par l'A432.

Fermeture de l'accès à l’autoroute A42 direction Genève-St Exupéry depuis le diffuseur n° 5 (St-Maurice-de-Beynost) : Poursuivre sur la RD1084 en direction de Montluel et rejoindre l’autoroute A42 au niveau de la gare de péage de La Boisse-Montluel n° 5.1 (itinéraire S9).

En provenance d'A42-Lyon ou de la RN346, poursuivre sur A46 direction Paris, faire demi-tour au niveau de la sortie n° 2.1 (Mionnay), puis rejoindre la direction Genève-St Exupéry par l'A432.





Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques.





Les conseils APRR

