A42 - FERMETURES NOCTURNES SORTIE N°5 (Saint-Maurice-de-Beynost)

APRR intervient sur les chaussées de la sortie n°5 sur A42 (St-Maurice-de-Beynost). Cela va nécessiter des fermetures nocturnes d’accès dans les deux sens de circulation. Ces travaux constituent la première étape d’une campagne de renouvellement de 5 km de chaussées entre la barrière de Beynost et le nœud autoroutier A42/A46.

A42 - FERMETURES NOCTURNES SORTIE N°5 (Saint-Maurice-de-Beynost)





À vos agendas

Les nuits des 6 et 7 juin - de 21h à 6h :

Fermetures nocturnes de la sortie n°5 (Saint-Maurice-de-Beynost)





En venant de Lyon, fermeture de la sortie n°5 (Saint-Maurice-de-Beynost) : Prendre la sortie amont n°4 pour Miribel et rejoindre la RD1084 ou poursuivre sur l’A42 en direction de Genève et prendre la sortie avale n°5.1 pour La Boisse-Montluel et rejoindre la RD1084.





En venant de Genève, fermeture de la sortie n°5 (Saint-Maurice-de-Beynost): Prendre la sortie amont n° 5.1 pour La Boisse-Montluel et rejoindre la RD1084. La prochaine étape de ce programme de rénovation nécessitera des fermetures nocturnes d’A42 à partir du 21 juin prochain (informations à venir).





Les conseils APRR

Pendant cette période de travaux :