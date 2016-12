A43/A432 : fermetures nocturnes en mars-avril

AREA réaménage le nœud autoroutier A43/A432, avec la construction d’un nouvel ouvrage au-dessus de l’autoroute. Le chantier nécessite des fermetures nocturnes, en semaine, de 20 h à 7 h.

Détails des perturbations

En mars, l’A43, sens Chambéry vers Lyon, entre la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier et la bifurcation A43/A432, et la bretelle d’accès A43 Chambéry vers A432 aéroport Saint Exupéry seront fermées une nuit et celle en provenance d’A432 vers Chambéry, deux nuits.

En avril, durant une nuit, de 21 h à 6 h, l’A43 et la bifurcation A43/A432 seront fermées dans les deux sens, à l’exception de la bretelle A432 vers Chambéry.

Les conseils AREA

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.