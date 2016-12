A43 La Tour-du-Pin – Les Abrets : fermetures nocturnes

AREA réalise une 3ème voie localisée au niveau de La Tour-du-Pin, s’accompagnant de modifications d’ouvrages d’art. Ces chantiers nécessitent de couper ponctuellement l’autoroute dans les deux sens, de 21 h à 6 h.

A43 La Tour-du-Pin – Les Abrets





Détail des fermetures

Durant plusieurs semaines, en juillet et en août, l’A43 sera fermée de nuit, entre 21 h et 6 h, dans les deux sens, entre les diffuseurs de La Tour-du-Pin (n°9), Les Abrets (n°10) et Saint-Genix-sur-Guiers (n°11).

Voir les dates prévues de fermeture et les déviations associées.





Les conseils AREA

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux.





Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.