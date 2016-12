A432 : Fermeture partielle du demi-diffuseur n°4 (Saint-Laurent-De-Mure)

APRR réalise la pose d’équipements d’aide à la détection de contre-sens sur l’autoroute A432. Ces travaux nécessitent la fermeture nocturne d’une partie du demi-diffuseur de Saint-Laurent-de-Mûre (n°4) la nuit du 21 mars de 21h à 6h

fermeture nocturne d’une partie du demi-diffuseur de Saint-Laurent-de-Mûre





Informations pratiques

Fermeture de la bretelle de sortie n°4 (Saint-Laurent-de-Mûre) en provenance de Villefranche – La nuit du 21 mars de 21h à 6h



Itinéraire conseillé par APRR :

Prendre la sortie amont n°3 pour St-Exupéry/Meyzieu et rejoindre St-Laurent-de-Mure via les RD 332, RD 517E et RD 29.







