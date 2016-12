A46 - Fermetures nocturnes

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR intervient les plateformes des diffuseurs de Quincieux (n°1), Genay (n°2) et Mionnay (n°2.1). Afin de minimiser la gêne, ces travaux seront réalisés de nuit et nécessiteront des fermetures complètes des diffuseurs concernés.

À vos agendas

FERMETURE COMPLETE DE GENAY –n°2 sur A46

La nuit du 8 au 9 Août de 21 h à 6 h





FERMETURE COMPLETE DE QUINCIEUX –n°1 sur A46

La nuit du 9 au 10 Août de 21 h à 6 h





FERMETURE COMPLETE DE MIONNAY –n°2.1 sur A46

La nuit du 10 au 11 Août de 21 h à 6 h









Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :