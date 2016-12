A46 Neyron > Les Échets : fermetures

Pour améliorer votre confort et votre sécurité, APRR rénove les chaussées sur l’autoroute A46 dans le secteur Neyron - Les Échets. Ces travaux nécessitent des fermetures de l’autoroute. Pour minimiser la gêne et faciliter les déplacements de ses clients, APRR a programmé ces coupures en semaine et de nuit.

A46 Neyron > Les Échets : fermetures





Détails des fermetures

L’A46 sera ainsi fermée :

dans le sens Marseille vers Paris

15 nuits entre les bifurcations A46/A42 et A46/A432.

Voir les dates prévisionnelles de fermetures et les déviations associées.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux.





Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.