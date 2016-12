A48 : ouverture du diffuseur n°11

Après une année de travaux, AREA, le Conseil général de l’Isère et la Communauté d’agglomération du Pays voironnais ont mis en service ce vendredi 26 septembre le diffuseur complet n°11 (Moirans).

Il offre désormais un accès direct à l’A48 vers et en provenance de la région lyonnaise et de ses infrastructures (aéroport, gares TGV,…) aux habitants et entreprises du secteur de Moirans et du parc d’activités de Cent’Alp.

