A49 : fermetures d’accès à La Baume d’Hostun début octobre 2011

Pour le confort et la sécurité de ses clients, AREA rénove les chaussées de l’autoroute A49 entre La Baume d’Hostun et Chatuzange-le-Goubet, du 4 octobre au 8 novembre 2011. Afin de minimiser les perturbations, les travaux sont réalisés sous basculement de circulation, sans fermeture de l’autoroute. Les bretelles d’entrée vers Valence et de sortie en provenance de Grenoble du diffuseur n° 8 de La Baume d’Hostun seront coupées du 4 au 6 octobre.

Vue d'un balisage sur autoroute





Les itinéraires de déviation

Pendant ces fermetures de bretelles, des itinéraires de déviation sont mis en place localement pour vous guider. Suivez les indications sur l’autoroute et aux accès (mentions « S »).