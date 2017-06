A5 - Fermetures aux diffuseurs n°18 (Marolles-sur-Seine) et n°17 (Forges) entre le 29 mai et le 15 juin 2017

Dans le cadre de travaux de réfection de la chaussée sur l’autoroute A5, APRR programme des fermetures d’accès et de sortie vers Troyes et Paris des diffuseurs n° 18 de Marolles-sur-Seine et n° 17 de Forges. Ces travaux vont s’effectuer du 29 mai au 15 juin 2017.

Fermetures aux diffuseurs n°18 (Marolles-sur-Seine) et n°17 (Forges) du 29 mai au 15 juin 2017 sur A5





FERMETURES DES ACCÈS ET SORTIES





Du lundi 29 mai à 13 h 00 au mercredi 31 mai à 18 h 00, diffuseur n° 18 de Marolles-sur-Seine : seule la sortie en provenance de Paris restera ouverte.

Du lundi 12 juin à 13 h 00 au mercredi 14 juin à 8 h 00, diffuseur n° 17 de Forges : seule la sortie en provenance de Paris restera ouverte.

Du mercredi 14 juin à 6 h 00 au jeudi 15 juin à 12 h 00: aire des Jonchets-les-Récompenses.





Déviations mises en place pendant les fermetures de diffuseurs

Du lundi 29 mai à 13 h 00 au mercredi 31 mai à 18 h 00





Diffuseur n° 18 de Marolles-sur-Seine: fermeture de l’accès vers Troyes et de la sortie en provenance de Troyes.





Pour accéder à l’A5 vers Troyes, les clients devront suivre les RD411, RD412, RD976 et RD606 jusqu’au diffuseur n° 1 de Saint-Denis-Les-Sens sur l’A19. De là, ils devront suivre l’A19 et l’A5 en direction de Troyes.

Pour accéder à l’A5 vers Paris, les clients devront suivre les RD411, RD1403, RD403, RD133 et RD210 jusqu’au diffuseur n° 17 de Forges.

Sur l’A5 depuis Troyes, les clients désirant se rendre à Marolles-sur-Seine, devront emprunter l’échangeur A5/A19 et suivre la direction A19 vers Orléans jusqu’au diffuseur n° 1 de Saint-Denis-Les-Sens et suivre les RD606, R976, RD412 et RD411 jusqu’à Marolles-sur-Seine.

Du lundi 12 juin à 13 h 00 au mercredi 14 juin à 8 h 00





Diffuseur n° 17 de Forges : fermeture de l’accès vers Troyes et de la sortie en provenance de Troyes.





Pour accéder à l’A5 vers Troyes, les clients devront suivre les RD210, RD133, RD403, RD1403, RD411 jusqu’au diffuseur n° 18 de Marolles-sur-Seine.

Pour accéder à l'A5 vers Paris, Les véhicules légers devront suivre les RD210, RD605, RD213, RD47 et RD408 jusqu'au diffuseur n° 16 de Châtillon-Laborde.





Les poids-lourds devront suivre les RD210, RD201 et RD408 jusqu’au diffuseur n° 16 de Châtillon-Laborde.





Sur l’A5 depuis Troyes, les clients désirant se rendre à Forges, devront quitter l’A5 au diffuseur n° 18 de Marolles-sur-Seine puis suivre les RD411, R1403, RD403, RD133 et RD210 jusqu’à Forges.

Des basculements de circulation seront prévus du sens Troyes/Paris vers le sens Paris/Troyes.