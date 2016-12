A5a - Fermeture à l'entrée du diffuseur n°12 (Arvigny)

Dans le cadre de travaux de réfection d’ouvrages d’art, dans le département de la Seine-et-Marne, sur la commune de Moissy-Cramayel, APRR programme la fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n° 12 « Arvigny », dans le sens Vert-Saint-Denis vers Paris, du lundi 24 octobre 2016 à 9 h au vendredi 28 octobre 2016 à 12 h.

Fermeture à l'entrée du diffuseur n°12 (Arvigny) en direction de Paris





Déviation mise en place pendant la fermeture

Afin d’optimiser la durée du chantier et de limiter la gêne occasionnée, les travaux sont réalisés sur les ouvrages simultanément. APRR a mis en place une déviation sur le réseau secondaire jusqu’au diffuseur n° 10 c de Lieusaint et la signalisation est aménagée pour accompagner les usagers





Nos Conseils APRR

Pendant cette période de fermeture :