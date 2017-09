A6 - Aménagements de circulation et fermetures (secteur Beaune)

Pour apporter sécurité et confort à ses clients, APRR rénove 5 km de chaussées -du sens Paris vers Lyon- situées entre le noeud A6/A31 et l’aire de service de Beaune-Tailly. Ces travaux vont nécessiter des aménagements de circulation et des fermetures nocturnes du diffuseur de Beaune Sud (n°24.1).

Aménagements de circulation et fermetures sur A6 (secteur Beaune)





À vos agendas

AMÉNAGEMENTS DE CIRCULATION JUSQU'AU 10 NOVEMBRE

Dans le sens Paris vers Lyon, la circulation se fera sur 2 voies de largeur réduite, sur une distance qui n’excèdera pas 6km.

Dans toute la zone de travaux, la vitesse sera limitée pour veiller à la sécurité des agents autoroutiers, des ouvriers du chantier et des automobilistes.

Jusqu’au 28 septembre, la sortie n°24.1 (Beaune Centre/Beaune Hospices) sera aménagée dans la zone de balisage. Des ralentissements sont à prévoir lors des heures de pointe.

FERMETURE PARTIELLE DE BEAUNE SUD (n°24.1)





Depuis Beaune Sud, fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Lyon Itinéraire conseillé : rejoindre l'autoroute A6 au niveau de la gare de péage de Chalon Nord par la D 974 et D 906 via Chagny. : rejoindre l'autoroute A6 au niveau de la gare de péage de Chalon Nord par la D 974 et D 906 via Chagny.

Depuis A6 Paris, A31 Dijon et A36 Besançon, fermeture de la sortie n°24.1 (Beaune Centre/Beaune Hospices) Itinéraires conseillés :

En provenance de Paris par A6, prendre la sortie amont n°24 (Beaune-St-Nicolas).

En provenance de Dijon par A31 ou de Besançon par A36, suivre la direction Paris et prendre la sortie n°24 Beaune-St-Nicolas.









AIRE DE SERVICE DE BEAUNE TAILLY - FERMETURE PARKING POIDS-LOURD



Le lundi 25 septembre de 8H00 à 18H00 et le mercredi 27 septembre de 12H00 à 00H00, l’accès à l’aire de services de Beaune-Tailly sera aménagée dans la zone de balisage. Par conséquent, le parking poids lourd -d’une capacité de 170 places- sera inaccessible.

APRR conseille aux chauffeurs de faire leur pause sur les aires de service amont : - aire de La Forêt sur A6 Nord, - aire de Gevrey -Chambertin sur A31 - aire de Glanon sur A36



Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques





Les conseils APRR

Les nuits des

Pendant ces fermetures :