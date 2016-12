A6 : Fermetures du diffuseur de Tournus (sortie n°27) du 6 au 17 septembre 2010

Pour votre confort et votre sécurité, APRR rénove les chaussées de l’autoroute A6 en septembre et octobre. Outre les restrictions de circulation dans le sens Paris - Lyon entre les aires de Jugy et de Mâcon-Saint-Albain, le chantier nécessite la fermeture du diffuseur de Tournus.

Vue d'un chantier sur l'autoroute





Descriptif des travaux en cours

La sortie et l’accès à Tournus seront entièrement fermés dans les deux sens :

du lundi 6 septembre 7h au vendredi 10 septembre 10 h.

les nuits du lundi 13 au vendredi 17 septembre, de 21 h à 6 h.

Pendant ces fermetures, pour accéder à l’autoroute A6 depuis Tournus ou pour vous rendre à Tournus, empruntez les diffuseurs de Chalon Sud (sortie n°26) ou de Mâcon Nord (sortie n°28).