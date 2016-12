A6 - Fermetures nocturnes

APRR poursuit son programme de renouvellement de chaussées sur l’autoroute A6, entre le nœud A6/A46 et le nœud A6/A466. Il s’agit de renouveler 7km de chaussées du sens Paris vers Lyon. Ces travaux, débutés le 5 septembre dernier, entrent dans la phase finale et nécessiteront des fermetures nocturnes entre le nœud A6/A46 et Limonest (n°33).

Fermetures nocturnes entre le noeud A6/A46 et Limonest





À vos agendas

FERMETURES NOCTURNES

Les 24, 25, 26 et 27 octobre de 21 h à 6 h Entre les nuits de fermeture, la section en travaux pourra être remise en circulation sur une chaussée provisoire, ce qui nécessitera des limitations de vitesse dans la toute la zone. Entre les nuits de fermeture,, ce qui nécessitera des limitations de vitesse dans la toute la zone.





Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques





Nos conseils APRR

