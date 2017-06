A6 – Fermetures nocturnes (Secteur Limonest)

Pour apporter sécurité et confort à ses clients, APRR réalise des travaux de renouvellement de chaussées sur l’autoroute A6. Il s’agit de renouveler 9 km de chaussées -du sens Lyon vers Paris- entre le diffuseur de Limonest (n°33) et le nœud A6/A46. Ces travaux vont nécessiter des fermetures nocturnes de la section concernée entre le 29 mai et le 12 juillet.

Fermetures nocturnes dans le secteur de Limonest sur A6





À vos agendas





Les fermetures nocturnes

Ces travaux impliquent de fait la fermeture de la bretelle d’accès à l’A466 depuis Lyon.





L’aire de service des Chères Est, située dans la section concernée, sera fermée aux mêmes dates. Cependant, l’accès à l’aire sera, lui, fermé à partir de 17h.





Les travaux cités ci-dessous constituent la première phase de rénovation des chaussées de l’autoroute A6. La seconde phase sera menée à l’automne.





Attention au décalage éventuel du calendrier des travaux pour des raisons techniques ou météorologiques.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :