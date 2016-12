A6 : Fermetures partielles du diffuseur de Châlon Nord (N°25)

Dans le cadre de son programme d’entretien du réseau autoroutier, APRR intervient sur le diffuseur de Chalon nord (n°25 sur l’autoroute A6). Ces travaux de rénovation d’enrobés et de remplacements de joints nécessitent des fermetures nocturnes et partielles.

Informations pratiques

MISE À JOUR : Du fait des intempéries, le programme des travaux prévu n’a pu être réalisé dans son intégralité. Ainsi, une nuit de fermeture supplémentaire est programmée pour terminer le chantier ce jeudi 07/04.

LA NUIT DU 29 MARS DE 21H A 6H

LES NUITS DU 4, 5 ET 6 AVRIL DE 21H A 6H





Les conseils APRR

FERMETURES PARTIELLES DU DIFFUSEUR DE CHALON NORD (N°25) EN SENS PARIS > LYON :, fermeture de la sortie n°25 :Itinéraire conseillé par APRR : prendre la sortie amont n°24.1 pour Beaune-Hospices et rejoindre Chalon Nord en suivant la RD1074, la RD974 et la RN6.fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de LYON :Itinéraire conseillé par APRR : rejoindre l’autoroute A6 au niveau de la gare de péage de CHALON-SUD (n°26) via la ville de CHALON (itinéraire S1).

