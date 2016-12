A6 Mâcon Sud : fermeture du diffuseur n°29 en août

Pour votre confort et votre sécurité, APRR rénove les chaussées de la gare de péage de Mâcon Sud (sortie n°29 sur A6). Le chantier nécessite la fermeture totale de ce diffuseur pendant une semaine.

A6 Mâcon Sud : fermeture du diffuseur n°29 en août





Détail des fermetures

Afin de minimiser la gêne pour ses clients, APRR réalise ces travaux perturbants en période estivale, hors week-ends.

Le diffuseur n°29 est totalement fermé durant 5 jours, du lundi matin au vendredi après-midi. Les accès à l’A6, en direction de Paris et de Lyon, comme les sorties depuis A6 pour Moulins et Mâcon Sud depuis Paris et pour Bourg, Moulins, Mâcon Centre depuis Lyon ne sont pas possibles.

Voir les dates prévisionnelles de fermeture et les itinéraires de déviation associés.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux.





Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.