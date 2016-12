A6 Pouilly-en-Auxois : fermetures nocturnes d’accès en juin 2012

Pour votre confort et votre sécurité, APRR entretient les chaussées de l’autoroute A6 sur 17 km de part et d’autre de l’échangeur de Pouilly-en-Auxois. Outre les restrictions de circulation, le chantier nécessite la fermeture partielle des échanges entre A6 et A38.

A6 Pouilly-en-Auxois : fermetures nocturnes d’accès en juin 2012





Détails des fermetures

La circulation s’effectuera sur voies réduites au niveau du chantier, avec basculement de la circulation du sens en travaux (Paris > Lyon) sur l’autre sens.

Les travaux nécessitent également la fermeture pendant 4 nuits en semaine du diffuseur n°24 dans le sens Paris > Lyon (sortie depuis Paris vers A38 et Pouilly-en-Auxois et accès depuis A38 et Pouilly-en-Auxois vers Lyon). Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant cette fermeture.

Voir les dates prévisionnelles de fermeture et les itinéraires de déviation.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux.





Attention

En fonction des conditions météorologiques, les fermetures pourront être reportées aux nuits suivantes.