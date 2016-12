A6 travaux secteur Mâcon - Fermetures

APRR réalise actuellement des travaux d’entretien dans le secteur de Mâcon sur l’autoroute A6. Ces travaux nécessitent des fermetures partielles de l’accès à l’autoroute A40 et de la sortie n°28 (Mâcon Centre).

A6 travaux secteur Mâcon - Fermetures





FERMETURES – SENS PARIS-LYON & GENEVE-BOURG

Fermetures de l’accès à l’autoroute A40 :

Du 13 juin à 12 h au 16 juin à 22 h

Du 22 juin à 4 h au 24 juin à 23 h





Itinéraire conseillé pour rejoindre l’A40 : Les clients seront invités à prendre la sortie n° 28 pour Mâcon Centre et à rejoindre l’A40 au niveau du diffuseur n°1, via les RD 672 et 906.

Du 13 juin à 21 h au 14 juin à 01 h et du 22 juin à 4 h au 24 juin à 23 h : fermetures de l’accès à A40 ET de la sortie n°28





Itinéraire conseillé pour rejoindre l’A40 : Les clients seront invités à poursuivre sur A6 direction Lyon, à prendre la sortie n° 29 pour Mâcon-Sud et à rejoindre l’A40 via l’A406.









Fermetures partielles de Mâcon (n°28)

Du 13 juin à 21 h au 14 juin à 1 h

Du 20 juin à 4 h au 24 juin à 23 h





- Fermeture de la sortie n°28 en venant du Nord :

Itinéraire conseillé : Les clients seront invités à prendre la sortie amont n° 27 pour Tournus et rejoindre Mâcon via la RD906.





- Depuis le diffuseur n°28 (Mâcon Nord), fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Lyon :

Itinéraire conseillé : Depuis la gare de péage de Mâcon-Nord, les clients seront invités à suivre l’itinéraire S7, afin de rejoindre l’A6 au niveau de la gare de péage de Mâcon-Sud.









À noter : Le sens Lyon-Paris n’est pas impacté par ces fermetures.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :