A71 FERMETURES DU DIFFUSEUR N° 12.1 DE COMBRONDE ET DE L’AIRE DES VOLCANS

APRR réalise des travaux de réfection de chaussées sur l’autoroute A71, au diffuseur n° 12.1 de Combronde et des bretelles d’accès à l’aire des Volcans d’Auvergne. Ces travaux entraîneront alternativement des fermetures des bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n° 12.1 « Combronde » dans les deux sens de circulation, sur la période du 21 au 23 mars 2016 et des bretelles d’entrée et de sortie de l’aire des Volcans, du 30 mars 2016 au 1er avril 2016.

Fermetures et déviations annoncées

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A71 du diffuseur n° 12.1 de Combronde en direction de Clermont-Ferrand, du lundi 21 mars à 21 h au mardi 22 mars à 7 h.





Pour accéder à l’autoroute A71, depuis le giratoire du diffuseur n° 12.1 « Combronde », suivre les RD 2144 et RD 2009 jusqu’au diffuseur n° 13 de Riom puis accéder à l’A71 en direction de Clermont-Ferrand.

Pour accéder à l’autoroute A71, depuis le giratoire du diffuseur n° 12.1 « Combronde », suivre les RD 2144 et RD 2009 jusqu’au diffuseur n° 13 de Riom puis accéder à l’A71 en direction de Paris ou de Clermont-Ferrand.

Pour les clients circulant sur A71 en provenance de Paris, poursuivre sur A71 jusqu’au diffuseur n° 13 de Riom, puis suivre les RD 2009 et RD 2144 jusqu’à Combronde.

Pour les clients circulant sur A71 en provenance de Clermont-Ferrand, quitter l’A71 au diffuseur n° 13 de Riom, puis suivre les RD 2009 et RD 2144 jusqu’à Combronde.

Pour accéder à l’autoroute A71 direction Paris, depuis l’aire des Volcans d’Auvergne, les clients devront quitter l’aire en reprenant l’A71 en direction de Clermont-Ferrand et iront faire demi-tour au diffuseur n° 12.1 « Combronde », puis accéder à l’A71 en direction de Paris.

Pour accéder à l’autoroute A71 direction Paris, depuis l’aire des Volcans d’Auvergne, les clients devront quitter l’aire en reprenant l’A71 en direction de Clermont-Ferrand et iront faire demi-tour au diffuseur n° 12.1 « Combronde », puis accéder à l’A71 en direction de Paris.





Les conseils d'APRR

