A71 – Fermetures et travaux dans l’agglomération clermontoise

APRR réalise l’élargissement à 2x3 voies d’A71 dans l’agglomération clermontoise entre le péage de Gerzat et l’A75.

A71 – Fermetures et travaux dans l’agglomération clermontoise





Détails des fermetures

Ces travaux entraînent la modification des conditions de circulation sur A71, la fermeture de certaines bretelles d’entrées ou de sorties des diffuseurs d’A710 (n°15) et du Brézet (n°16) et des fermetures d’A710 et d’A89.

Pour faciliter le déplacement de ses clients lors des fermetures APRR met en place des itinéraires de déviation.

APRR recommande à ses clients la plus grande prudence à proximité des chantiers pour leur sécurité et celle des équipes sur le terrain.

Voir le détail des dates prévisionnelles des perturbations.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :

suivez les itinéraires de déviation indiqués,

en route, écoutez Autoroute INFO 107.7,

respectez les limitations de vitesse,

soyez attentifs aux panneaux d’information lumineux.





Attention

En fonction des conditions météorologiques, ces fermetures pourront être décalées.