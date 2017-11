Autoroute A40 - section Viriat (n°6) – Bourg Sud (n°7) : fermeture nocturne samedi 14 octobre

APRR va procéder à la démolition de la passerelle piétonne reliant les aires de Bourg-Jasseron et Bourg-Teyssonge. L’opération de démolition va entraîner la fermeture de l’A40 entre Viriat (n°6) et Bourg Sud (n°7), dans les 2 sens de circulation, la nuit du 14 au 15 octobre entre 21H00 et 9H00.

APRR va procéder à la démolition de la passerelle piétonne reliant les aires de Bourg-Jasseron et Bourg-Teyssonge.





Dans le sens Mâcon vers A40 Genève et A42 Lyon

En provenance d'A40-Mâcon ou d'A39, sortie n° 6 pour obligatoire,

Depuis la gare de péage de Viriat, accès interdit à l'A40 direction Genève / Annecy / Lyon / Oyonnax.

Les clients seront invités à rejoindre l'autoroute A40 à la gare de péage de Bourg-Sud via les D 1083 et 1075.

L’accès à l’aire de service de Bourg-Teyssonge sera fermé dès 16H00 pour une fermeture totale à partir de 20H00. L’hôtel présent sur l’aire reste ouvert, les clients ne pourront pas quitter l’aire avant 9H00 le lendemain.





Dans le sens Genève ou Lyon vers A40 Mâcon et A39 Strasbourg

En provenance d'A40-Genève ou d’A42-Lyon, sortie n° 7 obligatoire,

Depuis la gare de péage de Bourg-Sud, accès interdit à l'A40 direction Mâcon/Strasbourg.

Les clients seront invités à rejoindre l'autoroute A40 à la gare de péage de Viriat via les D 1075 et 1083.

L’accès à l’aire de service de Bourg-Jasseron sera fermé dès 18H00. Cependant, la sortie de l'aire sera maintenue ouverte pendant toute le durée de la fermeture.

Attention : le calendrier des travaux et les dates de fermetures sont susceptibles de modification pour des raisons techniques ou météorologiques

Voir la carte des déviations





Les conseils d'APRR

Pendant ces fermetures :