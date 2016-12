Echangeur A36/A39 et A36 – Fermetures

Du 17 août au 18 septembre 2015, APRR va réaliser des travaux de réfection de la chaussée sur 3 bretelles de l’échangeur A36/A39 et sur un tronçon de 10 km de l’autoroute A36, entre le diffuseur n°1 (Seurre) et Saint-Jean-de-Losne.

Phases de fermetures et modification de circulation

Ces travaux entraîneront différentes phases de fermetures ainsi que des modifications de circulation.

Les conseils APRR

