Elargissement A71 - fermetures nocturnes

Dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A71, APRR va procéder à plusieurs nuits de fermeture et à un WE complet de fermeture.

Dates de fermeture

Mercredi 22, lundi 27 et mardi 28 mars à partir de 19 h et jusqu’à 6 h et du vendredi 24 mars à partir de 19 h au lundi 27 mars 6 h.

A71 et A75 entre La Pardieu et Le Brézet

A711 entre Clermont-Ferrand et Lempdes

Pour le WE voir cartographie jointe





Les conseils APRR

