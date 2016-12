Fermeture complète du diffuseur de Viriat (n°6)

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR rénove les bretelles, les plateformes et les parkings du diffuseur de Viriat. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de ce diffuseur.

À vos agendas !

FERMETURES VIRIAT (N°6 SUR A40) – du lundi 17 août à 7h au jeudi 20 août à 16h.

Itinéraires conseillés par APRR :

Fermeture de la sortie n° 6 (Viriat) en provenance d’A40-Mâcon ou A39 :

Prendre la sortie n° 5 pour Bourg / Viriat et rejoindre la RD1083 via la RD975 et la RD 117A.

Fermeture de la sortie n° 6 (Viriat) en provenance d’A40-Genève et A42-Lyon :

Prendre la sortie amont n° 7 pour Bourg Sud et rejoindre la RD 1083 via la RD 1075.

Depuis Viriat, fermeture de l'accès à l'autoroute A40 > Genève et A42 > Lyon :

Rejoindre l'A40 au niveau de la gare de péage de Bourg Sud (n° 7) via la RD 1083 et la RD 1075.

Depuis Viriat, fermeture de l'accès à l'autoroute A40 > Mâcon et A39 > Dole :

Rejoindre la gare de péage de Bourg Nord via la RD1083, la RD117A et la RD975.

Attention ! Attention : la nuit du 19 au 20 août, l’ensemble du trafic sera reporté sur Bourg nord (n°5) en raison de travaux sur le réseau secondaire.





