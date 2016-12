Fermetures nocturnes du diffuseur de Pusignan et du demi-diffuseur de Saint-Laurent-De-Mure

APRR réalise des diagnostics sur le diffuseur de Pusignan (n°3) et le demi-diffuseur de Saint-Laurent-de-Mûre (n°4) situés sur l’autoroute A432. Afin de minimiser la gêne aux clients, les fermetures sont prévues de nuit. Ces analyses se feront entre 21h et 6h et nécessiteront des fermetures successives de chacune des bretelles pour une durée de deux heures environ.

NUIT DU LUNDI 13 AU MARDI 14 AVRIL

Fermetures sens Villefranche > Grenoble :

Diffuseur de PUSIGNAN (n° 3) :

Fermeture de la sortie n°3 en provenance du Nord

Fermeture de l’accès à l’autoroute A432 en direction de Marseille Grenoble/Chambery

Puis demi-diffuseur de ST-LAURENT-DE-MURE (n° 4) :

Fermeture de la sortie n°4 en provenance du Nord





NUIT DU MARDI 14 AU MERCREDI 15 AVRIL

Fermetures sens Grenoble > Villefranche :

Demi-diffuseur de ST-LAURENT-DE-MURE (n° 4) :

Fermeture de l’accès à l’autoroute A432 en direction de Genève/Bourg

Puis Diffuseur de PUSIGNAN (n° 3) :

Fermeture de la sortie n°3 en provenance du Sud

Fermeture de l’accès à l’autoroute A432 en direction de Genève/Bourg





