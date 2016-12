Ouverture de l'autoroute A466

Après plus de deux ans de travaux, APRR, concessionnaire et maître d’ouvrage, a mis en service l’autoroute A466 ce samedi 4 juillet 2015.

De nouveaux mouvements autoroutiers

En reliant l’A46 à l’A6, l’A466 crée de nouveaux mouvements autoroutiers.

Elle participe à un itinéraire est-ouest plus direct et plus pratique au plan national, en représentant l’avant-dernier maillon de la transeuropéenne Bordeaux-Genève, et au plan régional, en permettant un contournement de l’agglomération de Lyon.

