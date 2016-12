Perturbations de circulation sur l’A40 et l’A404

APRR rénove les ouvrages enjambant les bretelles du nœud autoroutier A40/A404. Ces travaux impacteront la circulation et engendreront des fermetures partielles entre le 18 mai et le 26 juin

Des aménagements de circulation au niveau du nœud A40/A404

Pendant toute la durée des travaux, les clients venant de Genève par l’A40 circuleront sur une voie réduite sur une distance d’environ 2,5 km.

Sur A40, les clients venant de Mâcon circuleront sur une voie réduite sur 5 km.

Pour la sécurité des automobilistes et des équipes travaillant sur la zone, la vitesse sera limitée.





Des fermetures

Du lundi 18 mai à 8h au vendredi 22 mai à 12h :

Depuis le péage de Saint-Martin (n°8 sur A40), l’accès à l’A40 en direction de Mâcon et l’accès à l’A404 seront fermés. Seul l’accès à l’A40 en direction de Genève sera possible. Les clients voulant accéder aux autoroutes A40 en direction de Mâcon ou A404 en direction d’Oyonnax pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S6 » et rejoindre l’A404 au niveau du diffuseur n° 9 (La Croix Chalon) via la D1084 puis la D979.

Du lundi 25 mai à 8h au vendredi 29 mai à 12h :

Sur A40, en venant de Genève, la sortie n°8 (Saint-Martin/Hauteville-L.) sera fermée. Les clients en provenance de Genève pourront continuer sur A404 et sortir au diffuseur n° 9 (La Croix Chalon) pour rejoindre la D1084 via la D979 ou reprendre l’A404 pour sortir au diffuseur n° 8 (Saint-Martin/Hauteville-L.).

Du lundi 8 juin à 8h au vendredi 12 juin à 12h et du lundi 15 juin à 8h au vendredi 19 juin à 12h :

Sur A40, en venant de Mâcon, l’accès à l’autoroute A404 sera fermé. Les clients circulant sur A40 en provenance de Mâcon ou Lyon et désirant accéder à l’autoroute A404 en direction d’Oyonnax devront quitter l’A40 au niveau du diffuseur n° 8 (Saint-Martin/Hauteville-L.) et pourront reprendre l’A404 au niveau de ce même diffuseur.

Les nuits des 15, 16, 17 et 18 juin de 21h à 6h :

Fermeture de l’A40 entre les sorties n°8 (Saint-Martin/Hauteville L.) et n°10 (Bellegarde) pour l’entretien des ouvrages.





Les conseils APRR

