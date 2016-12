Secteur de Feillens: perturbations de circulation sur l’A40

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR intervient sur le diffuseur de Feillens (n°2 sur A40). Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de ce diffuseur.

Fermeture complète du diffuseur de Feillens (n°2) : à vos agendas !

Le diffuseur de FEILLENS (N°2 SUR A40) sera fermé le mardi 11 août de 8h30 à 16h30.

Itinéraires conseillés par APRR :

Pour accéder à l’autoroute A40 en direction de Paris ou Bourg-en-Bresse :

Rejoindre l'autoroute A40 au niveau de la gare de péage de Replonges (n°3) via les RD933, RD1079 et RD1179.

Pour rejoindre Feillens en venant d’A40-Mâcon :

Prendre la sortie avale n°3 pour Vonnas/Pont de Veyle et rejoindre Feillens via les RD1179, RD1079 et RD933.

Pour rejoindre Feillens en venant d’A40-Bourg :

Prendre la sortie amont n°3 pour Replonges/Pont de Veyle et rejoindre Feillens via les RD1179, RD1079 et RD933





