Secteur Mionnay : perturbations de circulation sur l’A46

Fermetures nocturnes du demi-diffuseur de Mionnay (2.1) et de l’aire de service de Mionnay-Chatanay







À vos agendas !

APRR réalise l’entretien des plateformes du demi-diffuseur de Mionnay, ainsi que des bretelles de l’aire de service de Mionnay-Chatanay. Afin de minimiser la gêne aux clients, ces fermetures sont prévues la nuit du 4 au 5 juin de 21h à 6h.





Itinéraires conseillés :

Fermeture de l’accès à l’autoroute A46 en direction de LYON-MARSEILLE / GENEVE :

Rejoindre l’autoroute A46 au niveau du diffuseur des Echets (n° 3) via les RD 302 et 1083.

Fermeture de la sortie n° 2.1 pour Villars-les-Dombes / Montanay :

Depuis A46-Lyon, prendre la sortie n° 3 (Les Echets) et rejoindre la RD1083. Depuis A432, poursuivre sur A46 direction Villefranche et prendre la sortie n° 2 (Neuville-sur-Saône) et rejoindre la RD 1083 via les RD 433, 16 et 43.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :