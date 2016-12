Secteur Villefranche Nord / Belleville : travaux de rénovation de chaussées

Dans le cadre de son programme d’entretien du réseau autoroutier, APRR rénove 11 kilomètres de chaussées entre Villefranche Nord (n° 31.1) et Belleville (n°30). Ces travaux impacteront la circulation et engendreront des fermetures partielles entre le 7 septembre et le 23 octobre.

Perturbations de circulation sur l’A6





Travaux à effectuer

Il s’agit d’entretenir et de rénover 11 kilomètres de chaussées dans le sens Lyon > Paris.

APRR a fait le choix de mutualiser ces travaux en intervenant également sur les bretelles du diffuseur de Belleville.

Des aménagements de circulation et des fermetures d’accès sont à prévoir.





Aménagements de circulation

Afin de limiter au mieux la gêne occasionnée tout en garantissant les meilleures conditions de sécurité tant pour ses clients que ses collaborateurs, APRR est amené à prendre les mesures suivantes :

Dans les 2 sens, la circulation se fera sur 2 voies de largeur réduite sur une distance pouvant atteindre 15 kilomètres maximum. La vitesse sera limitée dans toute la zone de travaux.

Fermeture complète de l’aire de Boitray (sens Lyon > Paris) du 7 septembre au 2 octobre.

Villefranche Nord (n°31.1) : du jeudi 10 septembre à 9h au vendredi 11 septembre à 14h o fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Paris.

Belleville (n°30) : les nuits des 20 et 21 octobre de 21h à 6h o fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Paris o fermeture de la sortie n°30 en venant de Lyon.





Les conseils APRR

Pendant ces fermetures :