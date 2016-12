Secteur Villefranche : perturbations de circulation sur l’A6

Pour le confort et la sécurité de ses clients, APRR rénove les bretelles et les plateformes des diffuseurs de Villefranche Nord et Villefranche Ville. Ces travaux nécessiteront des fermetures nocturnes :

Fermetures nocturnes : à vos agendas !

Villefranche Nord (n°31.1) – nuit du 3 au 4 août de 21h à 6h

Villefranche Ville – Gare de péage Est (n°31.2) – nuit du 4 au 5 août de 21h à 6h Fermeture de la sortie 31.2 en venant de Lyon Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 direction Paris

Villefranche Ville – Gare de péage Ouest (n°31.2) – nuit du 5 au 6 août de 21h à 6h Fermeture de la sortie 31.2 en venant de Paris Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 direction Lyon



Lors de ces fermetures, il est conseillé d’emprunter les sorties situées en amont ou en aval.





